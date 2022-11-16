ولي العهد السعودي يلتقي رئيس كوريا الجنوبية في سول

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - قالت وكالة نيوسيس للأنباء، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية والسعودية ترتبان لقاء محتملا بين الرئيس يون سوك يول وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي من المقرر أن يزور سول هذا الأسبوع.

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية أن مسؤولا في الرئاسة، قال إن المناقشات الخاصة بمثل هذا الاجتماع في “المرحلة النهائية”.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق أن ولي العهد السعودي سيزور البلاد بعد حضور قمة مجموعة العشرين، وأنه سيلتقي خلال زيارته الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول يوم 17 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وسافر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى كوريا الجنوبية، يوليو/ تموز 2019 في زيارة رسمية استمرت 3 أيام كانت بناءً على توجيه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وبدعوة رسمية من الرئيس الكوري مون جاي – إن.