الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر
ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، وسط آمال في تخفيف الفدرالي الأمريكي من حدة سياسته الخاصة برفع أسعار الفائدة مستقبلاً.
وبحسب موقع سي ان بي سي عربية" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1779.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 17 أغسطس.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1783.50 دولار.
وتراجع الدولار 0.6 في المائة ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية واحد في المائة إلى 22.19 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو، وزاد سعر البلاتين 1.4 في المائة إلى 1031.63 دولار، كما ارتفع البلاديوم واحد في المائة إلى 2046.34 دولار.
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