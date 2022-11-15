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تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

تراجع مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم 19.6 نقطة وبنسبة 0.44 بالمائة، ليغلق عند مستوى 4440.99 نقطة. تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقتراجع مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم 19.6 نقطة وبنسبة 0.44 بالمائة، ليغلق عند مستوى 4440.99 نقطة. وذكر التقرير الصادر عن البورصة أن قيمة التداول بلغت 2.74مليون ريال عماني ، مرتفعة بنسبة 11.8 بالمائة مقارنةً بآخر جلسة تداول. وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية انخفضت 0.386 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 22.92 مليار ريال عُماني.

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