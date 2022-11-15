ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس التركي على هامش قمة العشرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 10:31 صباحاً - التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والوفد الرسمي للرئيس التركي

ومن الجانب التركي وزراء الخارجية، مولود تشاوش أوغلو، والمالية نور الدين نباتي، والزراعة وحيد كيريشجي، والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

وأبرزت لقطات تلفزيونية لقمة قادة دول مجموعة العشرين، حديثاً جانبياً بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعدد من قادة ورؤساء وفود دول قمة العشرين المنعقدة في مدينة بالي بإندونيسيا، ومن بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.