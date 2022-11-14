انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوى منذ 3 أشهر

انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوى منذ 3 أشهرانخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، من أعلى مستوى وصلت إليه منذ 3 أشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وعائد السندات الأمريكية.

وبحسب موقع سي ان بي سي عربية" انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1761.86 دولار للأونصة اعتبارًا من الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 أغسطس يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1764.80 دولار.

وسجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي بعد أن أثارت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالا بأن مجلس الاحتياطي سيكون أقل تمسكا برفع أسعار

وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المائة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر يوم الجمعة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى لها منذ شهر.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة 0.8 في المائة إلى 21.51 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 0.5 في المائة إلى 1028.38 دولار وهبط البلاديوم 0.9 في المائة 2021.9 دولاراً.