ولي العهد السعودي يترأس وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين بإندونيسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 05:27 مساءً - ترأس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ستعقد في مدينة بالي بإندونيسيا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر اليوم الإثنين، على رأس الوفد للمشاركة في أعمال القمة.

وأشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة عدد من الدول الآسيوية من منطلق الحرص على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة، واستجابة للدعوات المقدمة له، حيث يلتقي خلالها قادتها وعدداً من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.