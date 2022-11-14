محمد بن زايد يصل مدينة سولو الإندونيسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، إلى مدينة سولو في جمهورية إندونيسيا، استعدادا لحضور قمة العشرين المزمع إقامتها في جزيرة بالي يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الإماراتي والوفد المرافق لدى وصوله مطار المدينة، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

كما كان في الاستقبال عبدالله سالم الظاهري سفير الإمارات لدى الجمهورية الإندونيسية وأعضاء السفارة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في إندونيسيا.

ويرافق رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفد مكون من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

ورافق وصول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان احتفاء رسمي وشعبي حيث اصطف الآلاف من طلبة المدارس على جانبي الطريق ملوحين بأعلام البلدين تحية وترحيباً بزيارة الرئيس الإماراتي إلى إندونيسيا.