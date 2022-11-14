أبو الغيط يستقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ويؤكد ضرورة إنهاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 10:32 صباحاً - أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ان الفراغ الرئاسي ليس في مصلحة لبنان، وأن استمراره يُسهم في تعميق أزمة البلد، وزيادة معاناة الشعب. وطالب أبو الغيط جميع القوى السياسية والقيادات اللبنانية بالعمل على إنهاء الشغور في أسرع وقت عبر انتخاب رئيس للجمهورية يكون ملبياً لتطلعات اللبنانيين كافة، وعنواناً على تحقيق التوافق المنشود.

جاءت هذه الكلمات خلال استقبال أبو الغيط للسيدة "جوانا وورنيكا" المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان اليوم 13 نوفمبر الجاري، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء شهد تبادلاً للرأي حول الأزمة اللبنانية وسُبل كسر حالة الانسداد السياسي التي يُعاني منها البلد، حيث استمع أبو الغيط لتقييم المسئولة الأممية حول الوضع ومخاطر استمرار الفراغ الرئاسي لفترة ممتدة.

كما أكد أبو الغيط من جانبه على مواكبة الجامعة العربية للبنان في جميع محطاته السياسية، مُعتبراً أن انهاء الفراغ الرئاسي يُمثل أهمية حاسمة في هذه المرحلة من أجل استقرار البلاد، وتمكين الحكومة من أداء مهامها وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والكفيلة بإنهاء معاناة الشعب اللبناني التي امتدت لسنوات.