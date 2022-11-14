بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي لمرضي السكري 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 10:32 صباحاً - يحتفل العالم يوم 14 نوفمبر من كل عام ، باليوم العالمي لمرضي السكري، وذلك من أجل توعية المجتمع بداء السكري ومخاطره، والعمل على ضمان حصول الأشخاص المصابين به على خدمات العلاج والرعاية الشاملة بتكلفة منخفضة وذات جودة، والاستفادة من الجهود والمبادرات التي تقوم بها الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني فيها بهدف التوعية في هذا الشأن.

وبهذه المناسبة، صرحت معالي السفيرة د/ هيفاء أبو غزالة -الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن القادة العرب أكدوا في الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: والاقتصادية والاجتماعية، التي انعقدت بالرياض في يناير 2013، على إيلاء مزيد من الاهتمام بشأن التصدي للأمراض غير المعدية التي من بينها مرض السكري لما تطرحه من تحد كبير لرفاهية المجتمع وجهود التنمية في دولنا العربية، كما دعوا إلى الإسراع بوضع خطط العمل ودعم السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تتخذ بشأن هذه الأمراض.

وفى هذا الإطار، أكدت السفيرة أن جامعة الدول العربية تحرص من خلال آلياتها المعنية بالصحة وفى مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب على تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي، وذلك من خلال العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما الهدف الثالث المعنى بالصحة وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، والذي تتضمن غاياته المتمثلة في تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030،

فيما نوهت معاليها إلى أن أكثر من 460 مليون شخص يعاني من داء السكري على مستوى العالم، وأن السبب في هذا المرض المزمن هو عجز البنكرياس عن انتاج الانسولين بكمية كافية أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين الذي ينتجه، ويعد أحد الأسباب الرئيسية للعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلى، مؤكدة على أنه يجب العمل على اتباع نظام غذائي صحي مع الحد من المواد السكرية والدهون، وممارسة النشاط البدني المعتدل وبشكل منتظم والتحكم في الوزن، وكذلك تجنب تعاطى التبغ.

وفى هذا السياق، أشارت أبو غزالة أنه وفقاً إلى مسح أجرته منظمة الصحة العالمية، فإن خدمات مرضي السكرى في 62% من الدول الأعضاء بها قد تعطلت جزئيا او كليا خلال جائحة كوفيد-19، وأنه لم يدرج داء السكري بشكل كاف في مجموعات التغطية الصحية الشاملة، كما اشارت إلى الميثاق العالمي بشأن داء السكري الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية في 2021 وهو مبادرة عالمية تهدف إلى إدخال طرق مستدامة على الوقاية من داء السكري وتقديم الرعاية للمصابين به مع التركيز بوجه خاص على دعم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.