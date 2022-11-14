العراق: إصابة 4 مواطنين في تفجير اسطنبول

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - أعلنت القنصلية العراقية في اسطنبول، اليوم الاثنين، أصابة أربعة عراقيين في انفجار أمس في ميدان تقسيم بمدينة اسطنبول في تركيا.

وذكر بيان للقنصلية أنها “تابعت باهتمام كبير حادث التفجير الإرهابي في منطقة تقسيم، حيث تحرك القنصل العام مباشرة بعد الحادث إلى الجهات التركية المختصة لمعرفة عدد الضحايا من الجالية العراقية”.

وأضاف البيان، أن “عدد الجرحى العراقيين أثر الانفجار، بلغ 4 ثلاثة منهم كانت إصاباتهم طفيفة، حيث تم اسعافهم واخراجهم من المستشفى”.

وتابع أن “الجريح الرابع فهو يخضع حاليا الى عملية جراحية نتيجة اصابته في الرئة”، مؤكداً أن “القنصلية تتابع مع إدارة مستشفى ششلي كولون حالته الصحية”.