رئيس دولة الإمارات ونظيره الإندونيسي يفتتحان مسجد الشيخ زايد بسولو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - افتتح رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الإثنين، “جامع الشيخ زايد” في مدينة سولو بإندونيسيا.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة عبر تويتر: “سعدنا بافتتاح جامع الشيخ زايد في مدينة سولو الجميلة في إندونيسيا برفقة صديقي الرئيس جوكو ويدودو.. مبادرة تعبر عن معاني الترابط والمحبة والتعاون على الخير التي كان يجسدها الشيخ زايد رحمه الله.. نسأل الله تعالى أن يديم الخير والسعادة على الشعب الإندونيسي”.

وبحث رئيس دولة الإمارات ونظيره الإندونيسي تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين تلبية لدعوة من الرئيس ويدودو.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن الرئيسين تبادلا – خلال اللقاء الذي جرى في مقر الرئيس جوكو ويدودو في مدينة سولو – الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين والحرص المشترك على مواصلة البناء عليها للارتقاء بتعاونهما إلى مجالات أرحب تواكب متطلبات التنمية المستدامة حاضراً ومستقبلاً.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية القضايا التي تبحثها قمة مجموعة العشرين ” G20″ في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تؤثر على التنمية والاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.