الأزهر يُدين التفجير الإرهابي في إسطنبول.. ويعزي الشعب التركي وأسر الضحايا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الأحد، في مدينة إسطنبول التركية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأعرب الأزهر عن تضامنه مع جمهورية تركيا في مصابها الجلل، مشددًا على أن استهداف المدنيين إفساد في الأرض، وتجرد من كل القيم الدينية والإنسانية.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى الشعب التركي، وإلى أسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يرزق أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.