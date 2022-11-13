الجزائر تدين بشدة التفجير الإرهابي في تركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - أدانت الجزائر بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف، اليوم الأحد، منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية والذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى والقتلى، داعية المجتمع الدولي إلى تجفيف المنابع المادية والفكرية لآفة الإرهاب.

وعبّرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها، عن تضامن الجزائر "التام مع الجمهورية التركية، قيادة وحكومة وشعبا، في هذه الظروف الأليمة".

وجدد البيان تأكيد الجزائر على "ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأطراف تكفل التصدي للتنامي الخطير الذي تشهده هذه الآفة في الآونة الأخيرة والوقاية منها عبر تجفيف منابعها المادية والفكرية".

واختتم يقول "إن الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب وانتصرت عليه، تظل على يقين أن الجمهورية التركية الصديقة قادرة على التغلب على هذه الآفة بفضل وحدة وصمود شعبها والتفافه حول جهود قيادته الرامية للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".