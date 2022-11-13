وزير الإسكان السعودى: 35% من التعداد السكانى بالمملكة أعمارهم بين 35 و40...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - أكد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، أنه يجب تطبيق 4 مراحل للوصول إلى المدن المستدامة، مشيراً إلى أن هذه المراحل تتمثل فى الفكرة، التصميم، التخطيط، ثم الاستدامة فى التشغيل والصيانة.

وأشار خلال مشاركته فى جلسة حوارية ضمن جلسات مبادرة السعودية الخضراء التى أُقيمت على هامش فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27، أن المملكة تعمل على التنمية الحضرية، وعلى تنفيذ المُدن الصديقة للبيئة، بالإضافة للعمل على تحقيق كل ما يُسهم فى رفاهية المواطنين، حيث يتم تصميم الحدائق والمتنزهات التى تحقق ذلك الهدف.

وأضاف الحقيل أنه دائماً ما يُعد تنفيذ المدن المستدامة تحدياً كبيراً، مُشيراً إلى أن مشروع مكافحة التصحّر يستهدف تقليل التكلفة الخاصة بالصيانة للمناطق الريفية حتى لا تصبح صيانتها أعلى.

وأشار إلى أن المملكة تعمل على استراتيجيات، وتراقب مؤشرات أدائها وموائمتها مع أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها الأمم المتحدة، والتى تساهم فى تحسين جميع جوانب الحياة، مؤكداً أن السعودية تمتلك رؤية لتمكين القطاع الخاص والجمعيات الأهلية وجمعيات المجتمع المدنى، كما تعمل على عملية التحول الأخضر من خلال تلك المؤسسات.

وأوضح معالى الوزير فى ختام كلمته أن 35% من التعداد السكانى بالمملكة العربية السعودية أعمارهم تتراوح بين 35 و40 عاماً، وهم يرغبون ويعملون على المُشاركة فى ازدهار وتطوير السعودية، وهذا ما يُساعد الجهات الحكومية على تحقيق ذلك.