الرئيس العراقي يؤكد أهمية تضافر الجهود لإنجاح البرنامج الحكومي الخدمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية تضافر الجهود لإنجاح البرنامج الحكومي الخدمي.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد وفدا عن كتلة السند الوطني البرلمانية، حيث قدموا التهنئة للرئيس العراقي بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار رشيد إلى أهمية تضافر الجهود في دعم تنفيذ البرنامج الحكومي لتقديم الخدمات للشعب العراقي وتحقيق مطالبه التي ضمنها الدستور في العيش الكريم.

من ناحية أخرى، أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن الوزارة مسؤولة عن أمن العراق، وأن وكالة الاستخبارات هي عين الاستقرار.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن ذلك جاء خلال اجتماع للشمري في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، مشيرا إلى أن الوكالة لديها مقومات النجاح في العمل.