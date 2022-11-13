مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد الانضمام للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 08:27 مساءً - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، انضمام الإمارات للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر بهدف ترسيخ التحول العالمي نحو ازدهار اقتصادي أكثر استدامة ومحافظة على البيئة، وفي إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر "COP28" العام المقبل.



جاء ذلك في اجتماع المجلس في قصر الوطن بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور عدد من الوزراء، حيث اعتمد المجلس انعقاد الاجتماعات السنوية للحكومة الإماراتية، وعددا من المشاريع والمبادرات لتطوير جاهزية الحكومة وكوادرها للمستقبل، إلى جانب سياسة جديدة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، وسياسة جديدة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية في الدولة بما يراعي أحكام وأهداف القانون الجديد لتنظيم وتنمية الصناعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).



وأشار المجلس إلى أن الموافقة على الانضمام للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي تقوده المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يأتي بهدف إطلاق البرامج والمشاريع والمبادرات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر وخلق نموذج للتمويل المستدام وإقامة شراكات للبلدان النامية لتحقيق انتقال فعال إلى الاقتصاد الأخضر، وضمان الازدهار الاقتصادي في مستقبل يتسم بالمرونة والانبعاثات المنخفضة، وتحسين وتعزيز نقل التقنية والمعرفة وبناء القدرات والكفاءات في مجال الاقتصاد الأخضر.



وحول العلاقات الدولية، وافق مجلس الوزراء الإماراتي على التوقيع على اتفاقيتين الأولى مع تنزانيا حول إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي والتجنب، والثانية مع بيرو حول الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، بالإضافة إلى التصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة إمارة موناكو في شأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي والتجنب.