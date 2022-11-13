مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًاأغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم الأحد عند مستوى 4471.87 نقطة مرتفعًا بـ 43.4 نقطة وبنسبة 0.98 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4428.43 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و940 ألفًا و239 ريالًا عُمانيًّا، منخفضةً بنسبة 52.7 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و104 آلاف و779 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط بحسب وكالة الأنباء العمانية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.492 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 23.04 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 689 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 35.50 بالمائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 368 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 18.98 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 321 ألف ريال عُماني وبنسبة 16.52 بالمائة.