مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم الأحد عند مستوى 4471.87 نقطة مرتفعًا بـ 43.4 نقطة وبنسبة 0.98 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4428.43 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و940 ألفًا و239 ريالًا عُمانيًّا، منخفضةً بنسبة 52.7 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و104 آلاف و779 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط بحسب وكالة الأنباء العمانية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.492 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 23.04 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 689 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 35.50 بالمائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 368 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 18.98 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 321 ألف ريال عُماني وبنسبة 16.52 بالمائة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.