سفير فلسطين: الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي سيبقى مستمراً

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 11:31 صباحاً - أكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، إن الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي سيبقى مستمراً، منوهاً أن الاتحاد هو الممول الأول والأكبر للسلطة الفلسطينية.

وكشف الفرا عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والرئيس الفلسطيني محمود عباس، موضحاً أن بوريل أكد للرئيس عباس خلال اتصال هاتفي مساء أمس، أن الاتحاد الأوروبي يرفض الاستيطان والقمع والجرائم التي تجري في الأراضي الفلسطينية.

وقال الفرا في حديث عبر الإذاعة الرسمية الفلسطينية، إن بوريل عبر عن أسفه لكل ما يجري من انتهاكات واعتداءات بحق الفلسطينيين، مؤكداً دعمه للسلطة الفلسطينية ودعم كل توجهات ومطالبات الرئيس عباس، ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار الفرا إلى أنه سيتم توجيه دعوة رسمية لوزير الخارجية رياض المالكي للمشاركة في اجتماعات رسمية ومهمة في بروكسل، للإعلان عن انطلاق حوار سياسي رسمي فلسطيني أوروبي على أعلى المستويات، تحت رئاسة جوزيب بوريل بصفته الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي.

وأوضح أنه سيتبع هذا الاجتماع جولة لوزير الخارجية الفلسطيني في العديد من الدول الأوروبية للمشاركة في حوارات ولقاءات سياسية تخص القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة تفعيل اتفاقية الشراكة الكاملة بين الاتحاد الأوربي وفلسطين لدعم فلسطين من جميع النواحي.

ونوه إلى أن جولة المالكي ستكون في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في منتدى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي الذي سيعقد في برشلونة بمشاركة 27 وزير أوروبي بالإضافة إلى باقي الدول الأعضاء.