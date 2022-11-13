الملك عبدالله يفتتح اليوم أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - يفتتح العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، بشقيه النواب والأعيان، بإلقاء خطاب العرش.

حيث يستعرض في خطابه السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا المهمة في المنطقة.

وأفاد مراسلنا من عمان أن خطاب العرش دائما ما يركز على الشأن الداخلي في بدايته، والنموذج الذي تسعى إليه الدولة الأردنية من خلال التوافق بين السلطات الثلاث والعمل سويا، وهو ما يتم التأكيد عليه دائما في مطلع خطابات العرش.

وأشار إلى أن الجلسة ستشهد التأكيد على ثوابت الأردن وفي العديد من القضايا، والأولوية والقضية المركزية للأردن هي القضية الفلسطينية، حيث يتم التأكيد على حق الشعب الفلسطيني وعلى الوصاية الهاشمية من خلال الخطاب.

ولفت مراسلنا أن الأردن يواجه خلال تلك الفترة العديد من الأزمات، اقتصادية والأمن الغذائي والتغييرات المناخية وغيرها من الملفات، التي سيتطرق لها الملك عبدالله الثاني خلال خطابه، وهي قضايا تمس حياة الأردنيين والمنطقة بشكل عام.