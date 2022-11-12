مُظاهرة ضد هدم منازل الفلسطينيين فى المدن والقرى العربية فى إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 10:29 مساءً - أغلق عدد من المُتظاهرين الفلسطينيين، اليوم السبت، شارعًا رئيسيًا في مدينة "الطيبة" داخل أراضي الـ 48، احتجاجًا على سياسة الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين في القرى والمدن العربية.

وأغلق المتظاهرون الشارع الرئيسي عند مفرق المقبرة الغربية، بعد أن نظموا وقفة احتجاجية، لحماية بيت شاب من الهدم، وضد هذه السياسة التي تهدد عددًا من البيوت والمنشآت في المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الهدم، كتب عليها "هدم البيوت العربية لن يمر" و"لا لسياسة الهدم".

وحضرت قوات من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان المظاهرة، وحاول عناصر الشرطة الإسرائيلية استفزاز المتظاهرين حسب رواية شهود عيان.