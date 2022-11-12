وزير العدل البحرينى: نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية وصلت إلى 73%

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 10:29 مساءً - قال وزير العدل البحرينى نواف بن محمد المعاودة اليوم إن نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية والمجالس البلدية، وصلت إلى 73% وهى الأعلى فى تاريخ البلاد منذ عام 2002، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأكد المعاودة أن نتائج الانتخابات قد تتأخر بسبب كثافة المشاركة خاصة فى اللجان العامة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أى مخالفات في هذه الانتخابات.

يذكرأن، أغلقت صناديق الاقتراع فى الانتخابات التشريعية والبلدية فى البحرين، كما تم بدء عملية فرز الأصوات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وشهدت الدوائر الانتخابية في البحرين، إقبالاً واسعا من الناخبين على عمليات التصويت، مع فتح صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة صباح اليوم.

ونظمت اللجنة المشرفة على الانتخابات لجان انتخابية في المولات للتيسير على المواطنين لمشاركتهم في العرس الانتخابي، كما شهدت تلك اللجان حضورا متواصلا للمواطنين من الجنسين.

وأعرب المراقبون المتواجدون في مركز الاقتراع عن الارتياح من الإجراءات المتبعة مع انطلاقة العرس الانتخابي، وتوفير الأجواء التي تضمن سير العملية الانتخابية بيسر وسهولة وشفافية.

وبدأت مراكز الاقتراع في استقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الثامنة مساء.