الرئاسة العراقية: موقفنا واضح وصريح من القضية الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم السبت، أن موقف العراق واضح وصريح من القضية الفلسطينية.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "أنه بعد عودة الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد من قمة جامعة الدول العربية التي عُقدت في الجمهورية الجزائرية، ومن قمة المناخ في شرم الشيخ، فإن بعضاً من الأطراف ممن لا يريدون للعراق والعراقيين الخير والسلام أثاروا لغطاً أرادوا به التشويش على النجاحات التي رافقت زيارتَي الرئيس والتي عبّرت عنها اللقاءات الإيجابية بكثير من القادة ممن حضروا القمّتين".

وأضاف المكتب الإعلامي أن جميع هذه اللقاءات جرى الإفصاح عنها بالبيانات الرسمية التي كانت تصدر عن المكتب الإعلامي للرئيس العراقي والتي كانت تتابع فوراً كل ما أجري من لقاءات واجتماعات، حيث لم يحصل في أيٍّ من البلدين الشقيقين أيُّ نشاط أو لقاء أو اجتماع لم يجرِ الإعلان عنه.

وأشار إلى أنه كان موقف العراق واضحاً وصريحاً في التعبير عن سياسته القائمة على احترام المصالح المشتركة وعلى التزامه بالقضايا الكبرى وفي المقدمة منها مشكلة الشعب العربي الفلسطيني، موضحا أن هذا الموقف موضع تقدير واحترام الجميع، وقد عبّر عن ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقائه بالرئيس العراقي والذي أثنى فيه على الموقف العراقي كما أفصح عنه الرئيس".