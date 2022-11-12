الذهب يحقق أعلى مكاسب أسبوعية

الذهب يحقق أعلى مكاسب أسبوعيةارتفعت أسعار الذهب عند التسوية الليلة الماضية، وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن النفيس ‏مكاسب أسبوعية قوية.

وبحسب موقع سي ان بي سي عربية" سجل المعدن النفيس أفضل أداء أسبوعي له منذ يوليو عام 2020 على الأقل ‏بعد ظهور إشارات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مما عزز التكهنات ‏بأن الفدرالي الأميركي ربما يقلل من وتيرة رفع الفائدة.‏

وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة ‏‎0.7 في المائة‎‏ إلى 1766.26 دولار للأونصة بعد ‏تسجيل أعلى مستوى منذ الـ18 من أغسطس في وقت سابق بالجلسة.‏

كما ارتفعت العقود الأمريكية للذهب بنسبة ‏‎0.9 في المائة‎‏ إلى 1769.40 دولار للأونصة، ‏وحقق المعدن الأصفر مكاسب هذا الأسبوع بنسبة ‏‎5.5 في المائة‎‏.‏

فيما يتعلق بأداء المعادن الأخرى، انخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة ‏‎0.3 في المائة‎‏ ‏إلى 21.52 دولار للأونصة، في حين استقر البلاتين عند 1032.6 دولار ‏للأونصة، بينما قفز البلاديوم بنسبة ‏‎3.3 في المائة إلى 2029 دولار للأونصة.‏