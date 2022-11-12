الذهب يحقق أعلى مكاسب أسبوعية
ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية الليلة الماضية، وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية قوية.
وبحسب موقع سي ان بي سي عربية" سجل المعدن النفيس أفضل أداء أسبوعي له منذ يوليو عام 2020 على الأقل بعد ظهور إشارات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مما عزز التكهنات بأن الفدرالي الأميركي ربما يقلل من وتيرة رفع الفائدة.
وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.7 في المائة إلى 1766.26 دولار للأونصة بعد تسجيل أعلى مستوى منذ الـ18 من أغسطس في وقت سابق بالجلسة.
كما ارتفعت العقود الأمريكية للذهب بنسبة 0.9 في المائة إلى 1769.40 دولار للأونصة، وحقق المعدن الأصفر مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 5.5 في المائة.
فيما يتعلق بأداء المعادن الأخرى، انخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة 0.3 في المائة إلى 21.52 دولار للأونصة، في حين استقر البلاتين عند 1032.6 دولار للأونصة، بينما قفز البلاديوم بنسبة 3.3 في المائة إلى 2029 دولار للأونصة.
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