انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا في لبنان اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - تنطلق اليوم السبت في لبنان حملة التطعيم ضد وباء الكوليرا، الذي انتشر مؤخرا في البلاد.

وتستهدف الحملة جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة فأكثر من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، وتهدف للوصول إلى 70% من السكان، مع تحديد هدف أسبوعي يتمثل في إعطاء 200 ألف جرعة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأفادت مراسلتنا من بيروت، بأن وباء الكوليرا في لبنان ينفشى بشكل سريع، وبحسب وزارة الصحة فقد تم تسجيل 521 حالة إصابة مؤكدة ووفاة 18، بينما الحالات المشتبه في إصابتها تجاوز عددها 3250 حالة.

ولفتت إلى أن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة اللبنانية ستكون في منطقة الشمال، حيث سجلت أولى حالات الإصابة بالكوليرا، وهي المنطقة التي تعاني من نسبة كبيرة في الفقر ويتواجد بها عدد كبير من المخيمات النازحين السوريين.

ومنها ستنتقل الحملة إلى باقي الأراضي اللبنانية، وحسب المسئولين فإن تفشي الكوليرا يعود إلى تراجع الخدمات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ 3 سنوات، إذ بات من الصعب على المواطنين الحصول على مياه نظيفة وغذاء صحي للاستخدام.

واتخذت وزارة الصحة اللبنانية عدة إجراءات لمواجهة انتشار الكوليرا، منها إنشاء منصة إلكترونية لمتابعة التطورات وتسجيل الإصابات اليومية في مختلف البلاد.

ومن المقرر أن يزور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، نقابة الأطباء في الشمال للاطلاع على آخر المستجدات لمواكبة سير الحملة.

وتلقى لبنان بعض المساعدات من عدة دول، من بينها مصر وفرنسا، لمكافحة هذا الفيروس، واستلم عدد من اللقاحات والأدوية للتعامل مع الكوليرا، وتجبر الأزمة الاقتصادية لبنان على التوجه للخارج وطلب المساعدات من منظمات وهيئات دولية وحكومية، ومنها “اليونيسيف”.