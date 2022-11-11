ارتفاع مؤشر بورصة مسقط العماني عند الإغلاق

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط العماني عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 0.6 نقاط وبنسبة 0.01 في المائة يوم الخميس، ليغلق عند مستوى 4428.43 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4427.85 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت أربعة ملايين و104 آلاف و779 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 42.3 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و884 ألفًا و233 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.210 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 22.93 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة مليونًا و708 آلاف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 41.62 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 358 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 8.72 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني مليونًا و350 ألف ريال عُماني وبنسبة 32.90 في المائة.

