أسعار الذهب تقفز 2%
قفزت أسعار الذهب 2% لتسجل أعلى مستوياتها في شهرين، اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أكتوبر على أساس شهري وتباطئه على أساس سنوي، مما عزز الآمال في احتمال أن يُخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1740.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1425 بتوقيت غرينتش. كما قفزت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.8% إلى 1744.30 دولار، بحسب "رويترز".
وانخفض الدولار بأكثر من 1% إلى أدنى مستوى في شهرين تقريباً بعد صدور البيانات الأميركية، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها في شهر واحد.
ورغم أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 3.2% إلى 21.69 دولار للأوقية. وقفز البلاتين 4% إلى 1025.20 دولار، فيما صعد البلاديوم 2.1% إلى 1903.75 دولار.
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