اليمن: تدمير 450 لغمًا زرعها الحوثيون فى شبوة ومأرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 08:32 مساءً - نفذ البرنامج اليمنى للتعامل مع الألغام (يماك) والمشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، اليوم الخميس، عمليتي إتلاف جديدة لكميات من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في عدد من المناطق بمحافظتي شبوة ومأرب.

وقال مدير برنامج "يماك" العميد الركن أمين العقيلي ـ في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ ـ إنه تم إتلاف 450 لغمًا مضادًا للآليات في عملتين بصحراء ذهبا بمديرية عين شمال غرب محافظة شبوة، موضحًا أن الألغام تم جمعها من مديريات بيحان وعسيلان وعين بشبوة وحريب بمأرب من قبل فرق البرنامج اليمني (يماك)، والمشروع السعودي (مسام) والتي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية.