العاهل الأردنى يعرب عن تقديره لمواقف بابا الفاتيكان تجاه قضايا المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 08:32 مساءً - أعرب العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى عن تقديره لمواقف بابا الفاتيكان البابا فرنسيس تجاه قضايا المنطقة.



جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني في القصر الرسولي بالفاتيكان، اليوم الخميس، قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وركز اللقاء، بحضور الملكة رانيا العبدالله، على ضرورة إدامة حوار الأديان وتعزيز العيش المشترك، وحماية الوجود المسيحي في المنطقة. وتم التأكيد، خلال اللقاء - الذي حضره الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشئون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي - على أهمية مواصلة العمل لتحقيق السلام لتعيش الشعوب بأمن واستقرار.

كما عقد العاهل الأردني وأمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين لقاء موسعا، أكدا خلاله ترابط الأمن والسلام في المنطقة وضرورة كسر الجمود في عملية السلام بالشرق الأوسط، باعتبارها متطلبا أساسيا للأمن والاستقرار وتعزيز العيش المشترك.

وشدد الجانبان - بحضور الأمير غازي - على أن القدس تعد مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، وأن أية محاولات للعبث بالوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة ستقوض حق المؤمنين في أداء شعائرهم في الأراضي المقدسة.