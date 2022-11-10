لبنان يتسلم 600 ألف جرعة لقاح كوليرا مقدمة من منظمة الصحة العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور فراس الأبيض، اليوم الخميس، ستمائة ألف جرعة لقاح كوليرا مقدمة من منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وقال إن الجرعات ستساعد على وقف الإنتشار في مناطق الشمال والشرق.

وأضاف الوزير، أنه سيتم حفظ هذه الجرعات في برادات تخزين مخصصة للقاحات تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى من الخطة الوطنية للقاح يوم السبت المقبل والتي ستستمر ثلاثة أسابيع.

وأبدى الأبيض في كلمة له بهذه المناسبة ارتياحه لكون "الجهود التي بذلتها وزارة الصحة العامة مع شركائها للحد من إنتشار وباء الكوليرا بدأت تؤتي ثمارها"،

وكّرر الوزير الأبيض "التشديد على ضرورة تأمين المياه النظيفة في محطات الضخ ومحطات تكرير مياه الصرف الصحي لأن توفير المياه السليمة يشكل الحجر الأساس في مواجهة وباء الكوليرا".

يذكر أن العدد التراكمي للإصابات بوباء الكوليرا في لبنان منذ اكتشاف الإصابة الأولى في الخامس من أكتوبر الماضي بلغ 490 إصابة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 18 حالة.