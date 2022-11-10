132 مليار دولار فائض ميزان التجارة الروسي
أظهرت بيانات اقتصادية، اليوم الخميس،عن ارتفاع فائض ميزان التجارة الخارجية الروسي للسلع والخدمات في الفترة من يناير إلى أكتوبر من 2022 بواقع 132 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من 2021.
ونقل موقع (روسيا اليوم) عن البنك المركزي الروسي في بيان القول :" بأن، الفائض بلغ في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 257.1 مليار دولار، مقابل 125.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق" .
كذلك أشارت البيانات إلى أن فائض (الرصيد الإيجابي) الحساب الجاري لميزان مدفوعات روسيا في فترة يناير - أكتوبر 2022 بلغ 215.4 مليار دولار، أي ازداد أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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