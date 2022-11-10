محمد بن راشد يتوج الطفلة السورية شام البكور بطلةً لتحدي القراءة العربي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 02:31 مساءً - توج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، اليوم الخميس، الطفلة السورية شام البكور بلقب تحدي القراءة العربي، وذلك خلال الحفل الختامي لتتويج بطل الدورة السادسة من التحدي، في دبي، الذي تنظمه «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

ويعد هذا الموسم هو الأكبر في تاريخ التحدي الهادف إلى بناء جيل متمكن بالقراءة والمعرفة وتعزيز مكانة اللغة العربية بوصفها لغة للعلوم والآداب والإنتاج المعرفي.

وحصلت الطفلة شام (7 سنوات) وابنة محافظة حلب، على لقب بطلة سوريا بتحدي القراءة العربي في الخامس من يوليو/تموز الماضي ضمن منافسات التحدي الذي تشارك فيه سوريا لأول مرة. ونافست شام على اللقب على المستوى العربي إلى جانب 18 مشاركا يمثلون 18 دولة عربية.

وحظيت مشاركتها باهتمام عربي كبير لكونها أصغر متسابقة بالتحدي.