الذهب يتراجع عن ذروة شهر مع صعود الدولار

الذهب يتراجع عن ذروة شهر مع صعود الدولارتراجع سعر الذهب، اليوم الأربعاء، من أعلى مستوى منذ شهر الذي سجله في الجلسة السابقة، ومع ذلك ظلت الأسعار في نطاق ضيق نسبيا، إذ يواصل المستثمرون الحذر في انتظار بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1709.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2% إلى 1712.30 دولار.

وقفزت أسعار الذهب أكثر من 2% أمس الثلاثاء لتتجاوز مستوى 1700 دولار المهم، مستفيدة من تراجع الدولار وعائدات السندات إلى جانب عمليات شراء فنية، وفق رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. كما ارتفعت عائدات السندات الأميركية في التعاملات الآسيوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 21.29 دولار، وارتفع البلاتين 0.5% إلى 1002.76 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.9% إلى 1903.59 دولار.