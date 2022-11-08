الذهب يقفز أكثر من 2% بفعل تراجع الدولار
قفزت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء لتستقر فوق مستوى 1700 دولار للأوقية (الأونصة)، مدعومة بتراجع الدولار وعائدات السندات وعمليات شراء فنية في حين تظل الأنظار مركزة على بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 1712.20 للأونصة بحلول الساعة 10.55 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15.55 بتوقيت غرينتش) مسجلا أعلى مستوياته منذ السابع من أكتوبر. وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي اثنين بالمئة إلى 1714.60 دولار، وفق رويترز.
وانخفض مؤشر الدولار 0.5 بالمئة مقتربا من أدنى مستوياته في أسبوعين أمام العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات السندات الأمريكية أيضا.
واستفادت المعادن النفيسة الأخرى من ارتفاع الذهب حيث زادت الفضة 3.3 بالمئة إلى 21.47 دولار للأوقية مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر يونيو.
وربح البلاتين 1.5 بالمئة ليصل إلى 993.96 دولار، وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1915.64 دولار للأوقية.
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