جامعة الدول العربية تختتم دورة تدريبية فى مجال الرى بالمملكة المغربية



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 08:27 مساءً - اختتمت جامعة الدول العربية / الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، الاثنين، دورة تدريبية حول "الحلول الناجعه لتدبير الري والمياه الفلاحية" أكتوبر/ نوفمبر 2022، وذلك بالتعاون مع كل من الإتحاد الإفريقي - مكتب الحبوب الغذائية وتنمية البحوث الزراعية في المناطق شبه القاحلة SAFGRAD، والمعهد الدولي للبحوث حول المياة التابع لجامعة محمد السادس.

وشارك في الدورة 17 من مهندسي الري المتخصصين من الدول الإفريقية الفرانكوفونية التالية وهي بنين وبوروندي والكاميرون وكوت ديفوار والقمر المتحدة ومدغشقر وموريشيوس والنيجر ورواندا والسنغال وسيشل وتشاد وتوجو.

وعقدت الدورة بالمملكة المغربية، بمدينة بن جرير بمقر المعهد الدولي للبحوث حول المياه ANAFIDE التابع لجامعة محمد السادس تحت إشراف الجمعية الوطنية للتحسينات والري وصرف المياه والبيئة.

ممثلة الجامعة العربية شيرين إمام فى صورة تذكارية خلال اختتام الدورة

ممثلة الجامعة العربية شيرين إمام فى صورة تذكارية خلال اختتام الدورة

خلال الدورة، تم إستخدام نمطًا مختلطًا من الدراسات النظرية والزيارات العملية التي تضمنت العديد من الموضوعات، منها بناء قدرات متخصصي الري وإدارة المياه والصرف الصحي في إفريقيا لتصميم وتنفيذ وإدارة حلول الري وإدارة المياه والصرف الصحي الفعالة، وتوفير الفرصة للتواصل وتعزيز ثقافة إدارة المياه والصرف الصحي، والإستفادة من تجارب المهنيين الأفارقة حول التكثيف الزراعي المستدام.

وانعقدت الدورة بحضور كل من وزير مفوض شيرين عادل إمام ومحمد بوعام، السكرتير العام للجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري والصرف والبيئة بالمملكةالمغربية، وعبد الغني الشهبوني، مدير المعهد الدولي لأبحاث المياه بجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات، مدير إدارة العمليات وأحمد المقص رئيس مكتب الإتحاد الإفريقى SAFGRAD.

من جانبها، رحبت ممثلة الصندوق، وزير مفوض شيرين عادل إمام بالحضور متمنيةً التوفيق للمتدربين، وشكرت وزير مفوض شيرين عادل إمام، المملكة المغربية على إستضافة هذا النشاط كما نقلت خالص تحيات معالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية لجميع الحاضرين موضحة الإهتمام الذي يوليه معاليه لدعم الكوادرالإفريقية خاصة في مجال الزراعة والري، و قدمت عرضاً لأنشطة الصندوق المتنوعة مشيرة إلى تركيزه على رفع مستويات التنمية البشرية في إفريقيا من خلال رفع قدرات ومهارات الشعوب الإفريقية.

وشكرت إمام ممثلي الإتحاد الإفريقي على إهتمامهم بإستمرار التعاون مع الصندوق من خلال الأنشطة المشتركة التي يتم تنظيمها سنوياً.

وشهد حفل الاختتام كلمة ممثل المتدربين من جمهورية السنغال الذي شكر جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي على النشاط المنفذ وأشاد بمستوى التدريب كما تمنى نيابة عن زملائه تنفيذ أنشطة مماثلة بشكل مستمر حيث أنها تسهم في تنمية الكوادر الإفريقية التي تحتاج لمثل هذا الدعم.

ألقى المسؤولين المغاربة، كلمات رحبوا فيها بكافة السادة المشاركين مع الإشادة بدور جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي والرسالة الهامة المنوطة بهما في تنمية الكوادر الإفريقية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلداننا الإفريقية، كما أكدا على أهمية التعاون البناء مابين جامعة الدول العربية، فى إطار الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية والإتحاد الإفريقي SAFGRAD.

ومن جانبه، شكر أحمد المقص، رئيس مكتب الإتحاد الإفريقي SAFGRAD، المملكة المغربية ملكاً وحكومة و شعباً، وكافة السادة الخبراء والمتخصصين الذين قدموا خبراتهم في مجال الرى، مما كان له أبلغ الأثر في استفادة المشاركين، الذين تحملوا مشقة السفر من بلدانهم الشقيقة لزيادة مهاراتهم وتبادل خبراتهم فيما بينهم .

وركز في كلمته على التعاون المستمر ما بين الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية من خلال الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية للعشر سنوات الماضية تجسيداً للتعاون العربي الإفريقي.

وفي الختام، تم توزيع شهادات التخرج على المتدربين