مستشار وزير البيئة الأردنى لشئون الإعلام: متفائلون بنتائج مثمرة لقمة المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 08:27 مساءً - قال أحمد عبيدات مستشار وزير البيئة الأردني لشئون الإعلام إن التنظيم في قمة المناخ كان على أعلى مستوى وتشرفنا بالحضور وسعدنا به ونحن متفائلين ان تكون هناك نتائج مثمرة لقمة المناخ عن طريق الضغط على الجهات المانحة لتنفيذ وعودها للدول الفقيرة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى مع الإعلامية إيمان عبد الباقى: اتحدث دائما عن الموضوع بالتفاؤل والنظرة التي انطلق من خلالها مؤتمر المناخ وكانت نظرة القيادات وخصوصا المصرية حازمة ووجود الحضور من الدول الفقيرة يزيد من الضغط على الدول المانحة ، وبالنظر إلى الاتفاقيات التي تبرم أرى أنها تؤكد النظرة التفاؤلية ، وهذه نواة لإطلاق مبادرات واتفاقيات أخرى".

وتابع: "الدول المتقدمة الآن تعانى ما عانته الدول النامية والحرب الروسية وضعت الدول المتقدمة في حالة واقعية وهو من المؤشرات الرئيسة التي تضع الدول في مواجهة تحدى المناخ وأصبح أمام الدول المتقدمة واقع عملى فعلى يدفعهم للعمل بسرعة أكبر".