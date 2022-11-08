بمشاركة 60 دولة.. انطلاق فعاليات منتدى أبوظبي للسلم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - انطلق اليوم الثلاثاء، الملتقى التاسع لـ”منتدى أبوظبي للسلم”، والذي يقام هذا العام تحت عنوان: “عولمة الحرب وعالمية السلام.. المقتضيات والشراكات”، بمشاركة نحو 60 دولة، وحضور 500 شخصية.

وينعقد المنتدى تحت رعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وبرئاسة رئيس “مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي” رئيس منتدى أبوظبي للسلم، الشيخ عبدالله بن بيه.

وتستمر فعاليات المنتدى لمدة 3 أيام، يناقش خلالها قادة دينيون ووزراء ومسؤولون طرق تعزيز السلام في العالم، وكيفية مواجهة الحروب التي تفني البشرية.

كما يناقش المشاركون في “منتدى أبوظبي للسلم”عدة محاور، من بينها: التحديات الحيوية للسلم العالمي في ظل أزمة النظام الدولي، ودور الشباب والمرأة في تحقيق السلم العالمي، وعالمية السلام في مواجهة عولمة الحرب، ثم دور القيادات الدينية في تحقيق السلم العالمي.

ومن بين الأهداف التي يسعى إليها الملتقى هذا العام، تعميق البحث في التحديات التي تواجه البشرية في الوقت الحالي، كالأمن والصحة والغذاء والبيئة.