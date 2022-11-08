دوت الخليج -

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها يوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 04ر49 نقطة ليصل مستوى 48ر7475 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 66ر0 في المئة. بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأنهت بورصة الكويت تعاملاتها يوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 04ر49 نقطة ليصل مستوى 48ر7475 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 66ر0 في المئة. وتم تداول 5ر187 مليون سهم عبر تنفيذ 10491 صفقة نقدية بقيمة 3ر52 مليون دينار "نحو 4ر158 مليون دولار". وبحسب وكالة الأنباء الكويتية انخفض مؤشر السوق الرئيسي 15ر7 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5541 نقطة و بنسبة بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 7ر107 مليون سهم عبر تنفيذ 4474 صفقة نقدية بقيمة 13ر11 مليون دينار "نحو 7ر33 مليون دولار". كما ارتفع مؤشر السوق الأول 90ر70 نقطة ليبلغ مستوى 65ر8390 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 85ر0 في المئة من خلال تداول 8ر79 مليون سهم عبر تنفيذ 6017 صفقة بقيمة 16ر41 مليون دينار "نحو 7ر124 مليون دولار". في موازاة ذلك، تراجع مؤشر "رئيسي 50" 03ر15 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5678 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة من خلال تداول 10ر86 مليون سهم عبر 2999 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 مليون دينار "نحو 6ر29 مليون دولار".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة الكويت تغلق على ارتفاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.