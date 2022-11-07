الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيعتراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار الأميركي بعض مكاسبه، مما جعل السبائك المسعرة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1672.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:49 بتوقيت غرينتش.

وارتفع المعدن النفيس 3% يوم الجمعة مع تراجع الدولار بنسبة 2% تقريبا بعد أن أنعشت بيانات الوظائف الأميركية الآمال في أن يكون مجلس الاحتياطي أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1676.30 دولار، وفقا لـ"رويترز".

واستعاد مؤشر الدولار بعض الخسائر ليرتفع بنسبة 0.2%.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3% إلى 20.56 للأونصة، بينما انخفض البلاتين 1% إلى 951.46 دولار، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1871.00 دولار.