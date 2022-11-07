مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاًانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 10.2 نقطة وبنسبة 0.23 في المائة اليوم الإثنين، ليغلق عند مستوى 4407.87 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4418.10 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونًا و415 ألفًا و170 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 34.1 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و147 ألفًا و21 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.056 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 22.99 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 579 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 40.90 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 497 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 35.12 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 82 ألف ريال عُماني وبنسبة 5.78 في المائة.