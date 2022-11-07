إكسبو دبي تعلن عن فعالياتها تزامناً مع بدء العد التنازلي لـ«كوب 28»

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - أعلنت مدينة “إكسبو دبي”، اليوم الإثنين، عن احتضانها عددا من الفعاليات والمبادرات المتنوعة؛ مع بدء العد التنازلي لاستضافة الدولة لمؤتمر الإمارات للمناخ “كوب 28” في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر 2023 لدفع التقدم في جهود مكافحة تغير المناخ، وتعزيز العمل الدولي من أجل معالجة أحد أكثر التحديات إلحاحاً في العالم.

وستنطلق الفعاليات التي تسعى لدعم مؤتمر الإمارات للمناخ بجلسة للمجلس العالمي لأجيال المستقبل ضمن برنامج إكسبو للمدارس، في 21 نوفمبر الجاري بمشاركة طلاب المدارس في جميع أنحاء الدولة، بهدف مناقشة أزمة المناخ وما دور قادة العالم والمؤسسات التعليمية في معالجة الأزمة، ويتزامن مع يوم الطفل العالمي، الذي يحتفل به سنوياً في 20 نوفمبر لتعزيز الوعي بين الأطفال في جميع أنحاء العالم.

ويقدم برنامج إكسبو للمدارس، مبادرة نجوم إكسبو عبر عروض إبداعية يومي 24 و25 نوفمبر الجاري في ساحة الوصل، تتمحور حول الاستدامة وتدعو لتحفيز العمل الجماعي وتبني الممارسات المستدامة، كما سينظم معرض “تأملات حول تغير المناخ” والذي يعرف الزوار بتاريخ وأهداف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأسباب أزمة المناخ.

كما تسلط الضوء على أفكار الشباب حول الاستدامة، وتشجيع زوار المدينة من جميع الأعمار والثقافات للمشاركة في التصدي لتغير المناخ، وانطلاقاً من رؤية دولة الإمارات سيتم التركيز على محاور رئيسية تشمل تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، وتضافر الجهود لاتخاذ إجراءات ملموسة وإيجاد حلول عملية تسهم في تجاوز التحديات واغتنام الفرص بما يضمن مستقبلاً مستداماً لأجيال الحاضر والمستقبل.