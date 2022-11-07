إنقاذ 4 فلسطينيين والعثور على جثة خامس قبالة السواحل اليونانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - قال السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، اليوم الإثنين، إن الشرطة اليونانية في جزيرة ساموس أعلمت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان أنها قامت بإنقاذ 4 مواطنين فلسطينيين من البحر كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل الجزيرة بتاريخ 2022/10/31، وهم “محمد مسعود وحسين سرجون وأحمد عاشور وفاطمة قويدر”.

وأضاف الديك أن القائم بالأعمال يوسف درخم يواصل متابعاته لهذه المأساة مع السلطات اليونانية المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن غرق القارب خاصة من المواطنين اللذين تم إنقاذهم، كما نجري الإتصالات اللازمة لمعرفة أية تفاصيل تتعلق بالمفقودين.

من جهة أخرى قال الديك أن السلطات التركية المختصة خاصة خفر السواحل في كوش أداسي أخبرت سفارة دولة فلسطين لدى تركيا بالعثور على جثمان شخص قذفه البحر يعود للمواطن محمد قويدر، وتم نقل الجثمان الى مؤسسة الطب العدلي في أزمير لمعرفة سبب الوفاة واستكمال اجراءات التحقيق في الموضوع.