مسلحون يهاجمون قاعدة عسكرية صومالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الصومالية إن مقاتلين يشتبه في أنهم من حركة الشباب هاجموا قاعدة عسكرية صومالية في منطقة جلجدود بوسط البلاد، اليوم الإثنين، بعد أيام من سيطرة القوات الحكومية على المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع عبد الله علي عانود لوكالة الأنباء الرسمية (سونا) إن الجيش صد الهجوم على القاعدة التي تضم قوات وطنية ومحلية في قرية قايب التي تم انتزاع السيطرة عليها من حركة الشباب الأسبوع الماضي.

وقال أحمد حسن وهو ضابط بالجيش في بلدة بحدو القريبة لرويترز إن الهجوم بدأ بسيارتين ملغومتين قرابة الساعة 0500 بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) أعقبه قتال عنيف استمر لساعات.

وأضاف حسن أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين قتلوا في الغارة.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم حركة الشباب عبر الهاتف.

وقتلت الجماعة الإسلامية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة عشرات الآلاف من الأشخاص منذ عام 2006 في معركتها الرامية للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية المدعومة من الغرب.