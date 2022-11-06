الإمارات تعلن تفعيل المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف قيود كورونا من الغد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - أعلن المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور سيف الظاهري، اليوم الأحد عن المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف القيود وتفعيلها بدءا من الساعة السادسة من صباح غد الاثنين، وتتضمن إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19 حيث سيكون لبس الكمامة اختياريا في جميع المرافق المفتوحة والمغلقة بما في ذلك دور العبادة والمساجد، ما عدا المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم سيكون ارتداء الكمامات إلزامياً.

وقال الظاهري - خلال الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لـ"كوفيد 19"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) -: "بالنسبة للمساجد والمصليات، فإننا نعلن أيضاً عن اختيارية الصلاة على السجادة الشخصية، إذ لم تعد إلزامية بعد موعد تفعيل القرار، فيما سيقصر استخدام تطبيق الحصن لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب وبالتالي لا يشترط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة".

وأضاف "أما الفعاليات والأنشطة الرياضية، فإنه يجوز للجهات المنظمة على المستوى الوطني والمحلي طلب الفحوصات المسبقة، أو شهادات التطعيم حسب نوعية أو أهمية النشاط والفعالية".

وأشار إلى أن إعلان المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف القيود، جاء بعد دراسة الوضع الوبائي في الإمارات ومراقبة نسب الإشغال في المستشفيات والعناية المركزة للحالات المصابة بفيروس كوفيد-19.

كما أعلن الظاهري مجموعة من الإجراءات الخاصة بالقطاع الصحي، حيث سيتم إدراج فيروس كوفيد-19 في برنامج الترصد النشط الوطني للأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة ، كما سيتم دعم البحوث العلمية والدراسات الجينية لمتابعة الأمراض البكتيرية والفيروسية، وكذلك الترصد اليقظ ومتابعة تعزيز وتطوير قدرات الاستجابة للجهات الصحية والجهات الأخرى مع أي متغيرات مستقبلية أو أحداث طارئة.

وأضاف أنه سيتم الإبقاء على الإمكانيات الصحية المتعلقة بالفحص المخبري والعلاج، والإبقاء على فترة العزل لمدة خمسة أيام للمصابين بكوفيد-19.