التضخم السنوي في تونس يرتفع إلى 9.2%ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس بشكل طفيف في أكتوبر المنصرم، بقيادة زيادة أسعار المواد الغذائية.

ونقل موقع "سي ان بي سي عربية" عن بيانات رسمية تونسية الليلة الماضية، القول: إن التضخم السنوي في تونس سجل مستويات 9.2 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بمستويات 9.1 في المائة في سبتمبر.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.9 في المائة بقيادة زيادة أسعار البيض بنحو 33.3 في المائة، واللحم الضأن بنحو 21.1 في المائة.

فيما ارتفعت أسعار المواد المصنعة بنسبة 9.6 في المائة بفعل زيادة أسعار مواد البناء بنسبة 10.3 في المائة.

وشهدت أسعار الخدمات زيادة بنحو 6.2 في المائة وسط ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنحو 9.6 في المائة.