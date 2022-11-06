بابا الفاتيكان يختتم جولته في البحرين بزيارة أقدم كنيسة في الخليج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - اختتم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، جولته في البحرين بزيارة أقدم كنيسة كاثوليكية في منطقة الخليج العربي وسيخبر الأساقفة والقساوسة والراهبات بأن يبقوا متحدين وهم يخدمون شعب الكنيسة في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة.

وجاءت آخر محطات زيارته التي استمرت 4 أيام للبحرين في كنيسة القلب المقدس التي بنيت عام 1939 على أرض تبرع بها حاكم البلاد في ذلك الوقت، مما وضع البحرين على مسار أن تصبح واحدة من أكثر دول المنطقة ترحيبا بغير المسلمين.

وهناك كنيسة كاثوليكية أخرى في البحرين، وهي كاتدرائية حديثة هي الأكبر في شبه الجزيرة العربية، وبالمملكة نحو 160 ألف كاثوليكي أغلبهم من العمالة الوافدة، كما يزور الكثير من الكاثوليك الكنيستين من السعودية التي تمنع ممارسة غير المسلمين الشعائر علنا.

وقال البابا فرنسيس، الذي يعاني من مشكلات في الركبة أجبرته على استخدام كرسي متحرك خلال رحلته، لرجال الدين الكاثوليك إن عليهم أن يتجنبوا الشقاق والجدل والنميمة.

وأضاف: “الانقسامات الدنيوية وأيضا العرقية والثقافية والاختلافات في الشعائر لا يمكن أن تضر وحدة الروح أو تقوضها”.

وقال المدبر الرسولي في شمال شبه الجزيرة العربية المطران بول هيندر إن هناك نحو 60 قسا يخدمون ما يقدر بمليوني كاثوليكي في 4 دول في “ظروف صعبة” في بعض الأحيان بسبب قيود في بعض دول المنطقة.

وفي نهاية زيارة الكنيسة والقداس، وجه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الشكر للملك حمد بن عيسى آل خليفة على “الضيافة الاستثنائية”.