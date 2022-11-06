وزيرا خارجية الإمارات والأردن يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 11:30 صباحاً - استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والأردن وآفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في القطاعات كافة.

وتناولت مباحثات الجانبين الأوضاع في المنطقة والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية، وحرص البلدين الشقيقين وقيادتهما على تعزيزها وتنمية أطر التعاون المشترك في المجالات كافة بما يدعم أهدافهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما.