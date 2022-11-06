بلينكن يطالب محمود عباس بوقف عاجل للتصعيد فى الضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 12:29 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /السبت/ أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف عاجل تصعيد الوضع في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس -وفقا للموقع الرسمي للخارجية الأمريكية- إن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع عباس لبحث تعزيز أمن وحرية الشعب الفلسطيني ووقف تصعيد الوضع الراهن.



وأعرب بلينكن عن قلقه العميق إزاء تصاعد الوضع في الضفة الغربية بما في ذلك التوترات المتزايدة وفقدان الأرواح من كل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي التزام واشنطن بحل الدولتين، مشددا على ضرورة قيام جميع الأطراف بوقف تصعيد الموقف بشكل عاجل.