عودة عشرات اللاجئين السوريين إلى منازلهم من لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - عاد عشرات اللاجئين السوريين إلى بلادهم اليوم السبت، قادمين من لبنان في ثاني قافلة خلال أقل من أسبوعين، وسط مساع لبنانية لتنظيم عودة جماعية للاجئين.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية إن "العودة الطوعية" السبت ضمت 330 سوريا غادروا سهل البقاع الشرقي إلى منطقة القلمون غربي سوريا.

جدير بالذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قالت إن 76500 لاجئ سوري على الأقل عادوا طواعية من لبنان منذ عام 2016، بعضهم في رحلات نظمتها الحكومة والبعض الآخر بمفردهم.