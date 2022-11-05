مؤشر بورصة مسقط يتراجع 162 نقطة

مؤشر بورصة مسقط يتراجع 162 نقطةتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في شهر أكتوبر الماضي 162 نقطة وأغلق على 4365 نقطة في موجة هبوط شملت معظم الأسهم القيادية .

وبلغ عدد الأسهم التي تراجعت أسعارها الشهر الماضي 53 سهما مقابل 16 سهما ارتفعت أسعارها و 13 سهما استقرت عند مستوياتها السابقة.

وبحسب وكالة الانباء العمانية ، اليوم، عكست تداولات الشهر الماضي وجود ضغط على معظم الأسهم المدرجة في البورصة مع اتجاه المستثمرين إلى البيع للاحتفاظ بالمكاسب السابقة وهو ما دفع المؤشر الرئيس للبورصة للتراجع بنسبة 3.6 بالمائة مسجلا أعلى نسبة هبوط شهري خلال العام الجاري.

وسجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في شهر أكتوبر الماضي سادس تراجع شهري له خلال العام الجاري، غير انه رغم هذا التراجع استطاع الاحتفاظ بجزء من المكاسب التي حققها خلال العام عندما ارتفع 149 نقطة و409 نقاط في شهري مارس ويوليو الماضيين مسجلا بنهاية أكتوبر الماضي ارتفاعا بـ 236 نقطة عن مستوى إغلاقه بنهاية العام الماضي البالغ 4129 نقطة.

وسجلت جميع المؤشرات القطاعية الشهر الماضي تراجعا، فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 333 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 227 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 94 نقطة، وفقد المؤشر الشرعي حوالي 20 نقطة.

كما شهدت بورصة مسقط الشهر الماضي تراجعا في قيمة التداول إلى نحو 43.8 مليون ريال عماني مسجلة أدنى قيمة للتداول خلال العام الحالي متراجعة من 44.7 مليون ريال عماني في سبتمبر و79.3 مليون ريال عماني في أغسطس، كما سجل عدد الصفقات المنفذة تراجعا بنسبة 16.7 بالمائة ليهبط من 8606 صفقات في سبتمبر إلى 7161 صفقة في أكتوبر مسجلا أدنى عدد من الصفقات الشهرية المنفذة خلال العام الجاري.

وتراجعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 22 مليارا و883.8 مليون ريال عماني مقابل 23 مليارا و124.1 مليون ريال عماني في سبتمبر مسجلة بذلك خسائر شهرية عند 240.3 مليون ريال عماني.