السلطات الليبية تضبط كمية كبيرة من المخدرات قادمة من تركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - أعلنت النيابة العامة في مدينة مصراتة الليبية، أمس الجمعة، ضبط كميات كبيرة من الحشيش والمخدرات في شحنة بضائع بميناء مصراتة قادمة من تركيا، في أكبر عملية تهريب لهذه النوعية من التجارة.

وأوضحت في بيان صادر من مكتب النائب العام أن “وكيل نيابة شرق مصراتة الابتدائية، توصل بعد تلقي بلاغ من مركز جمرك ميناء مصراتة البحري وقوة العمليات المشتركة، إلى وجود كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية مخبأة بحاوية مخصصة لنقل سلع قادمة من تركيا”.

وأضاف أن “عمليات الاستجواب أسفرت عن حبس أحد الضالعين في الواقعة، فيما تم توجيه الجهات الضبطية بضبط وإحضار بقية المتهمين”.

وتتمثل الكميات المضبوطة في 14 ألفا و910 قطع من الحشيش، و829 ألفا و830 قرصا، كانت موجهة للاستهلاك بالسوق الداخلي وكذلك للتهريب إلى الدول المجاورة عبر الحدود البرية.